Obispos piden transformar el sistema penitenciario y priorizar la rehabilitación de los privados de libertad

La Conferencia Episcopal de Panamá hizo un llamado al Estado a fortalecer las políticas de rehabilitación y reinserción social para las personas privadas de libertad, al considerar que las condiciones del sistema penitenciario representan un desafío para la conciencia del país.

Durante la lectura del mensaje final de la 225.ª Asamblea Ordinaria, celebrada del 29 de junio al 3 de julio, los obispos señalaron que quienes permanecen en los centros penitenciarios enfrentan condiciones marcadas por el hacinamiento, la violencia y la desesperanza. “Ante esta realidad no podemos ser indiferentes”, expresaron.

La Iglesia sostuvo que, independientemente del delito cometido, toda persona conserva su dignidad humana y, por tanto, debe recibir un trato que respete sus derechos fundamentales.

En ese sentido, los obispos aclararon que su postura no implica justificar los delitos ni desconocer el derecho de la sociedad a vivir en seguridad, sino recordar que las sanciones penales también deben orientarse a la rehabilitación.

“La Iglesia no justifica el delito ni desconoce el derecho de la sociedad a vivir en seguridad, pero recuerda que toda pena debe estar orientada también a la rehabilitación y a la esperanza”, señala el pronunciamiento.