$!Nuevo escándalo sale de la Unachi

La decana de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI), Evelia Aparicio de Esquivel, quedó suspendida luego que un juez le imputara cargos por el delito de peculado.

A la funcionaria se le acusa de presuntamente haber cobrado doble salario durante un periodo de cuatro años, entre 2017 y 2021, lo que representaría una suma superior a B/.375,000.

El Ministerio Públicó explicó que “la causa penal comenzó con un hecho ocurrido del 20 de junio de 2017 al 29 de diciembre de 2022, cuando la imputada ejerció en un mismo horario el cargo de doctora y a su vez como decana y profesora de la Facultad de Medicina”.

Aparicio fue alcaldesa del distrito de David, Chiriquí entre 1999 y 2004. Al consultar a la UNACHI, el departamento de prensa informó que “por el momento las autoridades universitarias no van a declarar nada al respecto”.

Entre 2023 y 2025, la universidad ha estado envuelta en diversas controversias: En 2023 surgieron señalamientos por irregularidades en títulos y reclasificaciones docentes; en 2024 se abrió formalmente una investigación por presunto nepotismo, lo que llevó a la desvinculación de tres funcionarios en enero de 2025 por ser familiares directos de la rectora, según la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (ANTAI), además se detectaron salarios falsos y más de 135 investigados.