Música típica y tradición en la Feria de Santa Fe

Del 5 al 9 de marzo se celebrará la edición 27° de la Feria de Santa Fe de Darién, en el Centro Recreativo Darién, ubicado en Ponuloso, con una vitrina agropecuaria, artesanal y ecoturística que reúne a familias.

La reina Tracy Sachel Lastra García destacó que la inauguración será este jueves con el corte de cinta y su coronación a las 6:00 p.m.

Según informó la soberana, el público podrá disfrutar de juegos mecánicos, exposiciones agropecuarias y ganaderas, puestos de instituciones, muestras artesanales y gastronómicas, competencia de lazo, actividades folclóricas y bailables, además de culecos el domingo desde el mediodía.

En la cartelera artística se presentarán Manuel Quintero, Alfredo Escudero, Víctor Bernal, Jhonathan Chávez y el cierre con Alejandro Torres, junto a Pablo Mures.

Los boletos en preventa pueden adquirirse a través del 6792-7315 o en los puntos de venta Living Life y el Municipio de Santa Fe, así como en Green Life, Metetí