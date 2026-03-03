Un llamado a modernizar y a fortalecer la educación

Con actos cívicos en centros oficiales y particulares de las 16 regiones educativas, más de 950 mil estudiantes iniciaron este lunes 2 de marzo el Año Escolar 2026 en todo el país, en una jornada marcada por el entusiasmo y la convicción de que la educación transforma vidas.

Durante la inauguración de las remodelaciones de la Escuela José Agustín Arango, la ministra de Educación (Meduca), Lucy Molinar, afirmó que la misión es “hacer de cada niño que pasa por nuestras aulas una mejor persona”.

La titular destacó que Meduca impulsa el rediseño curricular, el fortalecimiento académico y la mejora progresiva de la infraestructura, además de agilizar los procesos administrativos “para que sean más expeditos”.

Subrayó también el respaldo de empresas tecnológicas en la formación docente: “Tenemos a las mejores empresas de tecnología hoy en Panamá formando a nuestros docentes... Google y Microsoft no ponen su sello en un proyecto que no funciona”.

En materia social, anunció que “este año tres mil escuelas van a recibir alimentación” y reiteró que “Estudiar sin Hambre no es un eslogan, es una realidad”. Molinar reconoció que “estamos atrasados” y enfatizó que la prioridad es garantizar igualdad de oportunidades: “Todos nuestros estudiantes merecen las mismas oportunidades, desde el niño que está en la comarca hasta el estudiante que está en la ciudad capital”.

En las regiones educativas del país, el inicio de clases se desarrolló con regularidad, desde las áreas urbanas hasta las zonas rurales y comarcales, informó Meduca.