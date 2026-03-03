Economía

Guerra en Oriente Medio elevaría precios del combustible y alimentos

Según analistas, el precio del petróleo podría superar los $100 por barril. Ayer, el valor del petróleo y del gas se dispararon, por la intensificación de la guerra en Oriente Medio desatada por los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán

PEXELS | Un buque portacontenedores y un remolcador.
Yessika Calles
03 de marzo de 2026

La guerra en Oriente Medio ha generado un aumento en los precios del petróleo, lo que tiene un impacto en la economía panameña. El Estrecho de Ormuz, una de las rutas petroleras más importantes del mundo, está bajo amenaza, lo que ha llevado a grandes navieras suspender el paso de buques por esta vía.

Economistas y empresarios explicaron que el alza en los costos del petróleo tiene un impacto directo en los precios de los combustibles en Panamá, ya que el país importa combustible refinado y no tiene refinerías propias. Esto, sumado a la alteración de las rutas marítimas, provocará un aumento en los costos de transporte y, en última instancia, los precios de los productos y alimentos.

La presidenta del Colegio de Economistas de Panamá, Yariela Zeballos, indicó que “en el caso de Panamá, aunque nuestro mayor proveedor es Estados Unidos, pudiera generar crisis un incremento de precio, que a su vez generaría el encarecimiento del transporte, generación termoeléctrica y el sector logístico, afectando además el poder adquisitivo de los panameños al aumentar la inflación”. Agregó que “otro aspecto a considerar sería el paso por nuestra vía interoceánica con una reducción del comercio global debido a la posibilidad de que las rutas marítimas se vean afectadas”.

El economista Patricio Mosquera señaló que “el conflicto en Medio Oriente ya venía presionando los precios del petróleo por el aumento del riesgo geopolítico. La sola posibilidad de disrupciones en rutas estratégicas como el Estrecho de Ormuz, por donde transita cerca del 20% del crudo mundial, eleva la prima de riesgo incorporada en los mercados y empuja al alza las cotizaciones internacionales. Para Panamá, la transmisión es directa. Se trata de una economía importadora neta de combustibles refinados y, por tanto, tomadora de precios en el mercado internacional”.

Por su parte, el economista Luis Morán, dijo que “Panamá siempre tiene una característica de tener una inflación importada, es decir, de lo que ocurre en los precios del petróleo se traduce inmediatamente en el incremento de precios en Panamá. No solamente en el combustible, sino totalmente en todos los derivados y rubros donde aplica”. Añadió que “por eso es importante las políticas de movilidad sostenible para tener alternativas, pero también las políticas de empleo para poderle hacer de frente a estos incrementos. Cuando los panameños no cuentan con un empleo o un salario fijo, estas situaciones internacionales suelen afectarle mayormente”.

“La guerra en Medio Oriente no es lejana para la logística. Suez altera rutas: más días y más flete. Ormuz tensiona energía: sube el petróleo, el bunker y la carga aérea. Uno mueve rutas. El otro mueve costos. Panamá lo siente rápido porque somos Hub”.

“La situación indudablemente acarreará una importante afectación hacia el alza del precio del petróleo con su correspondiente efecto inflacionario en nuestro país, donde una vez que termine el conflicto, esto no se reflejará en una baja de precios”.

“Los conflictos geopolíticos tienen repercusiones económicas, sobre todo en la región del Medio Oriente..., lo que implica un posible incremento de los precios del barril, generada por la incertidumbre y riesgo del cierre deL Estrecho de Ormuz”.

“Un aumento sostenido del precio del petróleo deteriora los términos de intercambio, presiona la inflación y reduce el ingreso real de los hogares. En la práctica, se trata de un choque externo adverso que encarece el costo de vida”.

