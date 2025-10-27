$!Nuevo descuento a jubilados: advierten sobre su impacto

<span class="mln_uppercase_mln">ml |</span> El diputado Lenin Ulate, miembro de la comisión encargada de analizar el proyecto de ley 225, explicó que la propuesta no solo contempla aumentos en los descuentos para jubilados, sino que también incluye nuevos beneficios en distintas áreas.'Se están adicionando otros descuentos y beneficios en temas de educación, en el Panapass, así como en los costos de renovación de documentos de identidad personal', detalló Ulate.El diputado indicó además que se está evaluando la posibilidad de aplicar porcentajes de descuento en las tarjetas de crédito, con el propósito de aliviar las cargas financieras de los jubilados.En cuanto a los productos farmacéuticos, Ulate precisó que, durante las consultas, los jubilados sugirieron un descuento del 40%, pero tras el debate en la comisión, los diputados plantearon un 30%, buscando mantener un equilibrio entre los beneficios sociales y la sostenibilidad del sector privado.