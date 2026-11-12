Nombran al cuarto director del Sistema Penitenciario en la era Mulino

<span class="mln_uppercase_mln">ml |</span> Camargo fungía como subdirector. La renuncia de Singh fue presentada el 11 de noviembre de 2026 y aceptada por la ministra de Gobierno Dinoska Montalvo, quien agradeció su labor. Con Camargo, ya son cuatro las personas que han dirigido el Sistema Penitenciario en la administración del presidente José Raúl Mulino. La primera fue Mariela Jiménez Peralta, designada en julio de 2024, quien ejerció hasta su fallecimiento el 24 de octubre de 2024. Luego asumió Jorge Torregroza, quien estuvo 20 meses y renunció el 19 de junio de 2026, días después de la fuga de 195 reclusos de La Joyita. Singh asumió el 7 de julio y dejó el cargo el 11 de noviembre de 2026, tras cuatro meses.