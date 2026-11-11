Panamá expulsa a presunto integrante del Tren de Aragua y a otro venezolano con antecedentes penales

Un presunto integrante de la organización criminal transnacional Tren de Aragua fue expulsado de Panamá junto a otro ciudadano venezolano con antecedentes delictivos en el extranjero, informó este miércoles el Servicio Nacional de Migración.

Según la entidad, el primer extranjero mantiene una orden de arresto vigente y antecedentes penales fuera del país. Mientras que el segundo registra antecedentes por posesión de drogas.

Ambos fueron trasladados bajo estricta custodia hasta el Aeropuerto Internacional de Tocumen, donde se concretó su salida del territorio nacional.