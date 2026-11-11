Embajador de EE.UU. lidera acto del Día de los Veteranos en el Cementerio Americano de Corozal

Este miércoles 11 de noviembre, el embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino Cabrera, encabezó un homenaje a los héroes estadounidenses en el Cementerio Americano de Corozal, acompañado del general Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de EE. UU.

Durante el acto, Cabrera destacó el valor, la valentía y el sacrificio de quienes sirvieron a su país y lucharon por la libertad.

“Su valentía y sacrificio nunca serán olvidados”, expresó el diplomático, quien también rindió reconocimiento a los veteranos y recordó a quienes pusieron a su nación por encima de sí mismos.