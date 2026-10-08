Municipio de Colón enfrentaría crisis por indecisión en caso de la basura

El distrito de Colón podría enfrentar una crisis en el manejo de la basura debido a la demora en definir el futuro de la recolección de desechos, mientras crece la incertidumbre sobre la continuidad de AGUASEO. La decisión final podría quedar en manos del pleno del Consejo Municipal a finales de este mes, según informó el presidente de los representantes, Carlos Lima.

Lima detalló que “nos encontramos en la fase final, durante las últimas semanas se han analizado punto por punto las condiciones del contrato anterior, con el propósito de introducir cambios que permitan modernizar el sistema de recolección, incluyendo aspectos relacionados con los cobros y pagos”.

Según el presidente del Consejo Municipal, una vez concluida la revisión, el documento será presentado ante el pleno para que los ediles determinen si respaldan la continuidad de AGUASEO mediante una prórroga o si, por el contrario, consideran necesario iniciar un nuevo proceso de concesión.

Entre las principales medidas que contempla AGUASEO en la propuesta se encuentra un aumento del 46% en la cobertura de recolección, al pasar de 706 a 1,035 rutas mensuales. La ampliación incluiría además la incorporación de sectores rurales que requieren mayor atención en la prestación del servicio.

La propuesta también plantea la construcción de una planta procesadora de basura, ante la situación que enfrenta el vertedero de Colón, cuya capacidad se encuentra prácticamente al límite. Esta alternativa busca ofrecer una respuesta al creciente volumen de residuos que genera el distrito y avanzar hacia un modelo de manejo de desechos más sostenible.

A esto se suma la intervención de 50 puntos identificados como críticos por la acumulación de basura, así como la instalación de 30 puntos comunitarios de reciclaje y otros 45 en centros educativos, con el objetivo de fortalecer las acciones de reciclaje y promover una mayor participación ciudadana.