Mulino enumera los proyectos del 2026 y leyes por impulsar

El presidente José Raúl Mulino anunció una serie de proyectos que espera ejecutar durante el 2026. Entre los más significativos se encuentra el mega acceso por Corredor Norte Cuarto Puente y la ampliación de la Avenida Omar Torrijos en Albrook.

En San Miguelito, se informó que este mes de enero se inaugurará la Policlínica de San Isidro y durante el año se realizará la apertura de propuestas para el Teleférico.

El mandatario afirmó que el Puerto multimodal de Armuelles tiene un 63% de avance y uno de los mayores grupos japoneses de la industria naviera ha enviado una carta de intención para convertirlo en un centro de mantenimiento de una flota de unas 500 embarcaciones.

Mulino reconoció el trabajo del Instituto de Mercadeo Agropecuario y anunció la apertura de nuevas tiendas en Las Tablas, Río Hato, Aguadulce y Cañazas, y en Alcalde Díaz.

En materia educativa, destacó que se avanza en la licitación de laptops con Inteligencia Artificial. Además, remarcó que en la Universidad Tecnológica se construirán edificios con dormitorios, con 886 plazas, distribuidas en siete edificios, uno en el campus central y seis en las sedes del interior.

“La educación panameña no está a la altura de las circunstancias de este nuevo mundo. Está desactualizada”, manifestó Mulino, quien afirmó que en materia administrativa se requiere una nueva Ley.

“Iniciaremos un proceso participativo para escuchar a todos los sectores. A partir de esas propuestas, empezaremos a trabajar en un borrador de Ley que responda a las exigencias de un mundo dinámico”, recalcó.

Otras leyes que se presentarán son la que establezca sanciones ejemplares para quienes llaman al 911 sin justificación, el proyecto de Ley de Carrera Administrativa y, en las próximas semanas, presentarán el proyecto para reformar la Ley de Contrataciones Públicas.

“De ahí la necesidad de impulsar una nueva Constitución, mediante un proceso constituyente originario... Soy testigo de que el sistema jurídico-político vigente no funciona, y se requiere su democrática reforma”.