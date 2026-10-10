MOP y COE inspecciona puentes y vías en Coclé tras sismo

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) informó que mantiene inspecciones en distintos puntos de la provincia de Coclé para verificar las condiciones de puentes y carreteras tras el sismo y sus réplicas, sin que hasta el momento se hayan detectado daños estructurales en las infraestructuras evaluadas.

Mediante un comunicado la entidad señaló que, se mantiene en coordinación con la Junta Técnica y el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) para brindar apoyo a la población y responder ante posibles afectaciones ocasionadas por el movimiento sísmico.

Como parte de las acciones de respuesta, el MOP puso a disposición del Centro de Operaciones de Emergencias de la Junta Técnica tres vehículos y personal, con el propósito de respaldar las labores de atención y evaluación en las áreas que lo requieran.

Por otra parte, la institución detalló que, ha inspeccionado tres puentes en la provincia y que, hasta el momento, no se han identificado daños estructurales que comprometan la seguridad de estas infraestructuras. No obstante, el personal técnico del Departamento de Puentes continuará con evaluaciones más detalladas.

Asimismo, el Ministerio de Obras Públicas indicó que, no se reportan afectaciones en la red vial inspeccionada hasta el momento, mientras continúan las verificaciones para determinar si existen daños en otros puntos de la provincia.

Finalmente, la entidad reiteró que mantiene la coordinación con el Centro de Operaciones de Emergencias y la Gobernación de Coclé para garantizar una respuesta oportuna ante cualquier eventualidad, así como contribuir a la seguridad de las comunidades y preservar la conectividad vial.