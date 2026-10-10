Panamá declara Estado de Emergencia tras el potente sismo del 9 de octubre

El Consejo de Gabinete aprobó la declaración de Estado de Emergencia a nivel nacional con el objetivo de responder con rapidez a las afectaciones registradas tras el sismo del pasado viernes 9 de octubre.

La medida fue anunciada este sábado, 10 de octubre, por el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, quien destacó que la decisión permitirá agilizar la movilización de recursos y la ejecución de acciones inmediatas para atender las zonas más impactadas por el evento telúrico.

Con esta declaratoria, las autoridades buscan coordinar de manera interinstitucional las labores de asistencia humanitaria, reparación de infraestructuras públicas dañadas y apoyo a las familias afectadas en diversos puntos del país.

Asimismo, el Gobierno Nacional informó que mantendrá el monitoreo constante a través de los estamentos de seguridad y emergencia para garantizar una respuesta efectiva durante la fase de recuperación.