Potabilizadora de Chilibre al 100% de su producción de agua

La planta potabilizadora Federico Guardia Conte, ubicada en Chilibre, distrito de Panamá, se mantiene operando al 100% de su capacidad de producción, luego de recuperar ese nivel durante la noche del pasado viernes 9 de octubre, informó el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan).

En un comunicado, la entidad indicó que con la normalización de ls operaciones, el suministro de agua potable se recupera progresivamente en las comunidades abastecidas por este sistema.

La instalación resultó afectada por fallas eléctricas vinculadas al sismo registrado al mediodía del 9 de octubre en Panamá, situación que provocó una reducción considerable en su producción y generó irregularidades en el abastecimiento de agua.

El Idaan asegura que mantienen monitoreo constante de sus instalaciones para asegurar la estabilidad de la producción y la continuidad del servicio.