Las estructuras del hospital modular se mudarán a la policía nacional para su uso

El director de la Policía Nacional (PN), Jaime Fernández, confirmó que las estructuras que ocuparon el hospital modular Panamá Solidario en Albrook serán utilizadas por la entidad de seguridad pública.

“En el tema de las estructuras de lo que fue el Hospital Modular, instalado en Albrook, necesitamos que se nos asigne el dinero” para la mudanza y operación, precisó Fernández.

El Hospital Modular fue construido durante la pandemia del Covid-19 en unos terrenos de Albrook Mall, cuya empresa permitió su ocupación de forma gratuita.

Desde el año 2023, las instalaciones fueron cerradas y sus equipos y mobiliarios enviados a otros nosocomios y desde ese entonces, la empresa ha solicitado repetidas veces, a las autoridades pertinentes, la remoción y traslado de esas estructuras.

Empero, los planes de enviar la estructura modular a la comarca Ngábe Buglé o al hospital Nicolás A. Solano, no prosperaron.

La Policía Nacional solicitó las instalaciones para habilitar una clínica para la entidad, lo que fue autorizado por el ministerio de Salud.

No obstante, Fernández explicó que “para el traslado y adecuación de estas instalaciones médicas, la Policía Nacional necesita 1.4 millones de dólares”.

Mientras no se desmoten y se muden las estructuras del antiguo hospital, el propietario ve limitadas sus posibilidades de darle uso privado a las tierras.