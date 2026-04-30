Las asociaciones y gremios convocan a marchas por el Día del Trabajador

Diversas organizaciones sociales y sindicales han coordinado una serie de actividades para conmemorar el Día Internacional de los Trabajadores este viernes 1 de mayo. Las convocatorias incluyen actos religiosos, romerías y marchas en distintos puntos de la ciudad capital y en la provincia de Veraguas, con el objetivo de presentar diversas demandas laborales y sociales.

Bloque Unitario

Este grupo, que aglutina a organizaciones como el Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares (SUNTRACS), Obreros Independientes de la República (OIR) y el Frente de Acción Magisterial (FAM), iniciará sus actividades hoy jueves 30 de abril con una romería en el monumento a los trabajadores de la Cinta Costera a las 4:30 p.m. Para el viernes 1 de mayo, han programado una misa a las 8:00 a.m., en la Basílica Menor de Don Bosco, seguida de un mitin en el Parque Porras. A las 9:00 a.m., iniciarán la “Gran Marcha Unitaria” hacia la Plaza 5 de Mayo, donde realizarán un segundo encuentro a las 11:00 a.m.

Frente de Acción Magisterial y AEVE (Veraguas)

La Asociación de Educadores Veragüenses (AEVE) y el Frente de Acción Magisterial (FAM) han convocado a una movilización específica en el interior del país. La marcha partirá a las 7:00 a.m., desde la sede de AEVE en Veraguas, con dirección a la Basílica Menor Jesús Nazareno y la Parroquia San Miguel Arcángel.