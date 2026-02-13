$!La Vía España tendrá carriles exclusivos para el Metrobus

Carriles exclusivos para el Metrobus y una ampliación de la servidumbre se incluyen en los trabajos de ampliación de la Vía España.

El ministro de Obras Públicas (MOP), José Luis Andrade, explicó que “los trabajos de ampliación de la Vía España en los tramos de Vía Porras y la Vía Cincuentenario contemplan la también la ampliación de 5.4 Km para habilitar dos carriles exclusivos para MiBus en el eje central, mientras que a los costados se mantendrán las vías actuales y se construirán aceras amplias”.

Andrade detalló que “el proyecto incluye levantamiento topográfico, marcación de servidumbre, limpieza de drenajes pluviales y acercamientos comunitarios”. A su vez, expresó que el objetivo es agilizar el flujo de MiBus y mejorar la conectividad en un tramo históricamente congestionado.

Asimismo, el titular de la cartera de Obras Públicas adelantó que el diseño incluye 10 paradas de buses, 17 cruces peatonales semaforizados, ampliación de puentes vehiculares, soterramiento de cables, paisajismo y arborización, así como la implementación de un nuevo sistema pluvial.

El expresidente de la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos (SPIA), Gustavo Bernal, indicó que “antes de realizar todas estas modificaciones se deben hacer estudios previos, es importante que se hagan todas las consultas porque esto impacta la movilidad de las personas, dependiendo el tiempo de cuánto dure el proyecto”. Bernal precisó que “hay que tomar consideraciones técnicas que vayan en función a la movilidad de los vehículos, más que embellecer la ciudad”.