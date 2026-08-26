La Chorrera: aumento de riñas y peleas callejeras

Los fines de semana encienden las alarmas en La Chorrera ante el repunte de riñas callejeras. La problemática, vinculada principalmente a las inmediaciones de establecimientos de venta de alcohol, fue confirmada este martes por la subcomisionada Yadira Gante, jefa de la Décima Zona de Policía de Panamá Oeste.

Gante detalló que, “estamos anuentes que mantenemos algunos locales tipo bares o discotecas que laboran 24 horas continuas y es donde al finalizar las horas establecidas según los decretos alcaldicios, muchas personas suelen llegar a estos y continuar la ingesta de licor”.

Como medida preventiva, la subcomisionada explicó que, “realizamos a diario patrullajes preventivos constantes en las áreas comerciales donde se concentran diferentes locales de expendio de bebidas alcohólicas, discotecas y centros nocturnos; patrullajes tanto vehiculares como a pie.

Por su parte, la diputada Patsy Lee destacó: “se debe aumentar el pie de fuerza y garantizar que en los lugares donde se dan actividades privadas exista un mayor control, ya que ahí se suelen dar los conflictos”.

Dentro de las riñas registradas durante este mes están: la que ocurrió en una actividad bailable el 2 de agosto, cinco personas protagonizaron una pelea en la vía panamericana de La Chorrera el 5 de agosto y dentro de las instalaciones de un casino se dio una pelea entre varios sujetos el pasado 18 de agosto.