Ganaderos enumeraron los retos para garantizar producción de leche en el país

Las condiciones climáticas, los costos de producción, la venta de productos sucedáneos y la lucha contra el gusano barrenador son los principales retos que enfrentan los ganaderos para garantizar la producción de leche en el país, aseguró Samuel Vernaza, presidente de la Asociación Nacional de Ganaderos (ANAGAN).

De acuerdo con Vernaza, la producción del alimento “registra una disminución de alrededor del 10%”. Explicó que “la reducción de las lluvias afecta la producción de forraje, principal alimento del ganado, lo que incide directamente en los niveles de producción de leche”. Agregó que, “estamos produciendo leche grado A, B y C; sin embargo, la afectación se concentra principalmente en la grado B”.

El empresario indicó que “el fenómeno de El Niño ha incidido en esta baja, al igual que la lucha contra el gusano barrenador y la competencia de productos y materias primas importadas, especialmente de sucedáneos o análogos de productos lácteos que compiten de manera desleal”.

En cuanto a la distribución de productos sucedáneos, Vernaza comentó que “esperamos que el próximo año entre a regir la ley de etiquetado, ya que todavía no se está cumpliendo. Se debe establecer el origen del producto y evitar que esté junto a los productos de origen animal 100%”. Además, “debe estar claramente definida su composición, para que quien lo compre lo haga con conocimiento de causa y no por error”.

Por su parte, Venancio González, miembro de la Cooperativa de Productores de Leche (COOLECHE), dijo que “la leche grado C sigue una tendencia a disminuir, mientras que la grado A ha tenido una recuperación muy leve, debido al impacto de El Niño, que podría generar repercusiones en los próximos meses”.

González destacó hay un “menor crecimiento de los pastos y escasez de agua a nivel general. De todas maneras, tenemos que ser resilientes y prepararnos, porque esto apenas está iniciando”. Por la venta de productos sucedáneos, manifestó que “estamos esperando que se ponga en práctica la Ley 539, que habla sobre la unión entre el MINSA y el MIDA para determinar correctamente las fuentes de información acerca de lo que se consume, se procesa y se produce”

Añadió que “eso nos dará una visión mucho más clara de las cifras e indicadores de impacto económico de este rubro en el mercado, para que las personas puedan decidir con mayor información”.