La Arena de Chitré recibe nuevo plantel educativo

El presidente de la República, José Raúl Mulino, inauguró este jueves, 8 de enero de 2026, el nuevo Centro de Educación Media de La Arena, en Chitré, cabecera de la provincia de Herrera.

El proyecto, que se finalizó tras una década de espera, tuvo una inversión de B/. 9,913,903.12 e incluye modernas oficinas administrativas, laboratorios, biblioteca y módulos sanitarios, así como 12 aulas para el nivel de premedia, 18 aulas para el nivel medio, un laboratorio de especialidades, área deportiva, cocina, comedor y una planta de tratamiento; garantizando así condiciones óptimas para el proceso de enseñanza y aprendizaje.

“Estamos muy contentos. Luego de ocho años de una comunidad a la espera, podemos entregar un centro educativo de alta gama, con todas las condiciones para que nuestros niños tengan un lugar donde sentirse cómodos para aprender”, explicó la ministra Molinar.