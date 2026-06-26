Investigan robo en almacén; entre los artículos sustraídos hay celulares iPhone

Las autoridades policiales investigan un robo perpetrado el pasado 24 de junio, en el almacén El Titán, ubicado en el centro comercial La Doña, en el corregimiento de Tocumen, donde entre los artículos sustraídos figuran una cantidad aún no determinada de teléfonos celulares marca iPhone.

El subcomisionado Eric Chanis, jefe de la Zona Policial de Don Bosco, informó que “por el momento no se tiene establecida la cantidad exacta de los artículos que fueron hurtados; sin embargo, en nuestra revisión preliminar detectamos que dentro de los objetos sustraídos está cierta cantidad de celulares marca iPhone”.

En relación con los responsables del hecho, la autoridad confirmó que, “logramos identificar a los cuatro ciudadanos involucrados. En estos momentos nos mantenemos en una línea investigativa y dentro de lo recabado, se estableció que se retiraron en un vehículo Kia Picanto, un modo de operar que es común entre las personas que se dedican a este tipo de prácticas”.

Chanis agregó que las pesquisas se mantienen en desarrollo mientras los investigadores recopilan evidencias y revisan registros que permitan esclarecer completamente el caso y determinar el valor total de los bienes sustraídos.

Desde el departamento de comunicaciones del almacén informaron que esperan el reporte policial para dar las declaraciones pertinentes.