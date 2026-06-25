$!Autos japoneses, coreanos y chinos lideran ventas en el mercado local

Los autos japoneses, coreanos y chinos lideran las ventas en el mercado panameño, según datos de la Asociación de Distribuidores de Automóviles de Panamá (ADAP).

Toyota, Kia y Hyundai, encabezan la lista de marcas más comercializadas en el país, de acuerdo al último informe de la asociación.

A nivel general, la venta de autos nuevos registró un crecimiento de 12.7% entre enero y mayo de este año, al alcanzar las 26,689 unidades comercializadas, superando los 23,679 vehículos vendidos durante el mismo periodo del año anterior.

Este comportamiento representó un incremento de 5 mil unidades vendidas por mes en lo que va del año, reflejando una mayor actividad dentro del sector automotriz.

Según la ADAP, se han comercializado 840 unidades de la marca Toyota, seguida por Kia con 615 unidades y Hyundai con 591. Este comportamiento responde a la preferencia de los compradores por modelos como el Kia Soluto Sedan, con 288 unidades; la Toyota Hilux, con 244; la Toyota Yaris Cross, con 234; el Hyundai i10 Sedan, con 228; y el Isuzu TF Pick-Up, con 129 unidades”.

El comportamiento del mercado también reflejó un mayor interés por las marcas de origen chino. En dicho periodo se vendieron 246 carros Changan, 230 autos Geely, y 212 Jetour. En este segmento se logró un volumen de ventas que supera el desempeño de marcas tradicionales como Suzuki, Isuzu, Mitsubishi y Nissan.

El documento detalla que los vehículos tipo SUV son los de preferencia entre los consumidores. Hasta mayo se comercializaron 2,688, esto representa el 56.1% del mercado.

En tanto, de los automóviles tipo sedán se vendieron 1,003 unidades, equivalente al 19.8% de participación. Se comercializaron 739 camionetas tipo pick-up, para una participación de 13.7%; mientras que de vehículos comerciales se adquirieron 369 unidades, lo que representó un 6.7%.

Por otro lado, el segmento de autos de lujo reportó la venta de 173 unidades, alcanzando una participación de 3.7% dentro del mercado nacional.

A nivel regional, la provincia de Panamá mantiene la mayor participación en el mercado, al concentrar el 75.5% de las ventas registradas en mayo de 2026. En contraste, durante ese mes no se reportaron ventas de vehículos nuevos en Bocas del Toro, según la ADAP.