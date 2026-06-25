$!Tres facciones en Vamos, por la presidencia de la AN

De cara a la elección de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional el próximo 1 de julio, dentro de la bancada de Vamos existen distintas posturas sobre la estrategia a seguir. Una de las opciones es presentar un candidato propio para disputar la presidencia del legislativo. Otra alternativa sería conformar una alianza con el Partido Panameñista, encabezando la nómina para la presidencia. También se contempla la posibilidad de alcanzar un acuerdo con otras fuerzas políticas, que permita a Vamos ocupar una de las vicepresidencias de la Junta Directiva, según diputados de la agrupación consultados por Metro Libre.

Como escenario alternativo, en caso de no lograr espacios dentro de la Junta Directiva, algunos consideran prioritario que diputados de Vamos asuman el liderazgo de las principales comisiones permanentes de la Asamblea, desde donde podrían impulsar su agenda legislativa y ejercer un rol de fiscalización.

El politólogo Samuel Prado analizó los distintos escenarios y explicó que, frente al panorama en el que se perfilan las candidaturas de Jorge Herrera (Panameñista) y Shirley Castañedas (Realizando Metas), Vamos enfrenta mayores dificultades para alcanzar la presidencia. “Vamos ya no tiene mayoría, por lo que deberá evaluar si le conviene o no presentar un candidato propio. No creo que esté en condiciones de ganar; ese escenario luce complicado. Le tocaría analizar la posibilidad de una alianza, que podría ser con el diputado Herrera”, manifestó Prado. La bancada de Vamos está compuesta por 15 diputados actualmente.