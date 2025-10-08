Nacionales

Investigan más de cuatro mil casos de presunta corrupción

Entre las operaciones más destacadas de la Procuraduría General de la Nación figuran: Vigas H y presunto peculado de exdirectores. A esto se le suma los casos de auxilios económicos

Cortesía | Edificio principal de la Procuraduría General de la Nación (PGN), ubicado en avenida Perú.
Leilani Gil | Las fiscales durante la conferencia.
Amilkar Rodriguez
08 de octubre de 2025

La Procuraduría General de la Nación, a través de tres fiscales anticorrupción, dio el balance de sus operaciones contra delitos de corrupción. Revelaron que existen 4,725 causas activas por peculado, malversación de fondos, tráfico de influencias, abuso de autoridad y falsedad de documentos, entre otros delitos. En esas investigaciones se han imputado cargos a 43 funcionarios, exfuncionarios y particulares, por lesiones patrimoniales que superan los 24 millones de dólares.

Entre los casos más conocidos, están los que involucran al exdirector del IFARHU, Bernardo Meneses, y al exdirector Pandeportes, Héctor Brands.

La fiscal Adela Cedeño, explicó que, en el caso relacionado con el exdirector del IFARHU, cuatro personas fueron aprehendidas y posteriormente presentadas ante un juez de garantías. A los imputados, entre ellos una jurista, dos empresarios y el propio Meneses, se les formularon cargos por los supuestos delitos de peculado, corrupción de servidores públicos y asociación ilícita para delinquir.

“El juez de garantías impuso medidas cautelares a los señalados, y el Segundo Tribunal confirmó dichas decisiones”, informó Cedeño.

Añadió, que la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG) se constituyó como querellante coadyuvante, con el objetivo de colaborar en la investigación.

En relación al exdirector de Pandeportes, la fiscal Azucena Aizpurúa precisó que la investigación está en etapa preliminar. “Este expediente, al igual que otros, incluye a varios funcionarios y se centra en supuestas irregularidades en la adjudicación de un contrato dentro de la entidad deportiva. Sin embargo, hasta el momento no se han determinado elementos que confirmen la existencia de un hecho delictivo ni la vinculación directa del señor Brands”.

Imputados en operación Vigas H Y auxilios económicos

ML | Durante una conferencia de prensa realizada ayer, las fiscales Adela Cedeño, Digna Castillo y Azucena Aizpurúa, de la Procuraduría General de la Nación, detallaron los avances de las operaciones realizadas de enero a septiembre de este año en la lucha contra la corrupción.

Resaltaron la operación Vigas H, a través de la cual 17 personas han sido imputadas, 13 por peculado doloso y 4 por peculado culposo, además de un condenado a 60 meses de prisión. Enfatizaron que han recuperado 378 vigas.

Auxilios económicos

La fiscal superior Azucena Aizpurúa adelantó que con respecto a los casos de los estudiantes que recibieron auxilios económicos del Ifarhu 28 fueron citados para este jueves y viernes y subrayó que 5 ya fueron imputados.

