Hallan delfín muerto en playa Las Lajas en Chiriquí

Unidades del Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) reportó un delfín sin vida en Playa Las Lajas, provincia de Chiriquí, dando aviso al Ministerio de Ambiente (MiAMBIENTE), para que personal técnico de la sección de Costas y Mares se trasladara hasta el sitio para realizar las verificaciones correspondientes.

Alains Rojas, jefe de Costas y Mares de la regional de MiAMBIENTE en Chiriquí informó que “se trata de un delfín cuya especie no pudo ser identificada debido a su avanzado estado de descomposición y decoloración”.

Se detalló que el ejemplar medía 1.8 metros de largo, y de manera visual no presentaba signos compatibles con violencia, por lo que pudo tratarse de muerte por enfermedad.

Tras la inspección visual al mamífero, personal de MiAMBIENTE, en conjunto con SINAPROC y la custodia del perímetro por parte de unidades de la Policía Nacional, procedieron al entierro del animal, con el objetivo de evitar malos olores y preservar las condiciones naturales de la playa.

El Golfo de Chiriquí, incluyendo áreas como Playa Las Lajas, forma parte del hábitat natural donde frecuentemente se avistan delfines, especies fundamentales para el equilibrio del ecosistema marino.