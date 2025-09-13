Funcionaria de la CSS condenada a 48 meses de prisión por corrupción y falsificación de documentos

La Caja de Seguro Social (CSS) informó este 13 de septiembre que una funcionaria de la Agencia de Los Pueblos fue condenada a 48 meses de prisión y multada con B/.11,100.00 por la comisión de delitos contra la fe pública en la modalidad de falsificación de documentos, tras la alteración de la base de datos del Sistema de Ingresos y Prestaciones Económicas (SIPE).

Según el comunicado, la trabajadora también fue señalada por delitos contra la administración pública en la modalidad de corrupción de servidores públicos y por blanqueo de capitales. La aprehensión y posterior condena se logró gracias al trabajo coordinado entre el Ministerio Público y la CSS.

De manera paralela, un funcionario de los Juzgados Ejecutores de la CSS enfrenta detención provisional y suspensión de su cargo mientras duren las investigaciones, igualmente por delitos de falsificación de documentos y corrupción de servidores públicos, relacionados con la manipulación del SIPE.

La institución reveló que estos casos están vinculados a una red de corrupción de funcionarios cuyo objetivo era alterar la base de datos para intervenir cuentas de empleadores y acceder a planillas, borrando deudas de miles de dólares y generando créditos indebidos. Con estas prácticas ilegales, los trabajadores se veían seriamente afectados al no acreditarse sus cuotas correspondientes.

La administración de la CSS reiteró su compromiso en la lucha contra la corrupción y destacó que estas acciones se enmarcan en la política de cero tolerancia impulsada por el presidente de la República, José Raúl Mulino. Asimismo, recalcó que seguirá informando a la población sobre las medidas adoptadas para sanear la institución.