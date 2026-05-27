Etesa: Respuesta rápida evitó una crisis mayor en la red eléctrica de Panamá

La capital panameña recuperó rápidamente el servicio eléctrico el pasado 25 de mayo tras un fallo que afectó a miles de usuarios. Según la Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. (ETESA), la recuperación del sistema se logró mediante protocolos activados de inmediato.

“Cuando ocurren estos eventos se activan protocolos de seguridad, que incluye la integridad y disposición del personal; así como la seguridad propia de la red, se activan las protecciones y se trabaja en el restablecimiento del sistema de manera paulatina. Se toma en consideración la distancia donde ocurrió el evento”, explicó a Metro Libre Roy Morales, gerente general de la entidad.

Además, destacó que “Etesa cuenta con un personal altamente capacitado, quienes inmediatamente ocurrió el evento en la línea de 115 kV, crearon el plan de acción y contingencia”.