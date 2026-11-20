Expertos del Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá realizaron un estudio en el distrito de Arraiján, provincia de Panamá Oeste, con el propósito de conocer las características del subsuelo y obtener una primera aproximación sobre cómo podría comportarse el terreno ante la ocurrencia de un movimiento sísmico.

La investigación se desarrolló en el corregimiento de Burunga y en sectores ubicados a lo largo de la Línea 3 del Metro de Panamá, mediante mediciones de ruido sísmico ambiental que permitieron identificar los períodos de vibración del suelo y conocer sus condiciones físicas y geológicas.

La búsqueda

La física Patricia Camarena, del Instituto de Geociencias, explicó que “uno de los principales objetivos fue identificar posibles zonas de amplificación sísmica, lugares donde, debido a las características del terreno, las ondas sísmicas podrían experimentar aumentos en su amplitud y provocar que el movimiento se perciba con mayor intensidad”.

Camarena detalló que “los resultados evidenciaron diferencias en las características del subsuelo dependiendo del sector estudiado. Entre los hallazgos se identificaron áreas con indicios de mayor acumulación de sedimentos, como El Caracol, en las inmediaciones del Xtra de Arraiján, y Howard, mientras que, en otros puntos, como Loma Cobá, se encontraron materiales más rígidos o presencia de roca relativamente superficial”.

Estas variaciones geológicas son importantes, debido a que las condiciones del suelo pueden influir directamente en la manera en que se propagan las ondas sísmicas y en la intensidad con que podría sentirse un terremoto en determinados lugares.

Por su parte, la ingeniera geóloga Katherine Flores señaló que “uno de los factores que pueden influir en el comportamiento sísmico del distrito son las diferencias en el tipo, espesor y rigidez de los materiales que conforman el subsuelo”. Explicó que las zonas con acumulaciones de sedimentos pueden presentar condiciones favorables para la amplificación de las ondas sísmicas, haciendo que el movimiento del terreno se perciba con mayor intensidad en comparación con otros sectores.

Flores aclaró que “la investigación no constituye una evaluación de riesgo sísmico ni abarcó la totalidad del distrito de Arraiján, por lo que no es posible establecer cuáles comunidades enfrentarían mayores daños ante un eventual terremoto”. Indicó que “los resultados representan una primera aproximación al comportamiento del terreno y servirán como base para desarrollar investigaciones más detalladas”.

En tanto, la ingeniera Ariadna Flores, docente de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Panamá, advirtió que las consecuencias de un sismo de gran magnitud dependerían de factores como la intensidad del movimiento, las condiciones geológicas del terreno y las características estructurales de las edificaciones.

La académica explicó que durante el estudio se identificaron períodos de vibración del suelo de aproximadamente 0.3 a 1.02 segundos en determinados sectores. Estas características podrían favorecer fenómenos de resonancia cuando las edificaciones presentan períodos de vibración similares a los del terreno, aunque precisó que los resultados de esta investigación no permiten determinar daños específicos en las construcciones.

Ante este escenario, la docente destacó la importancia que Estado, las universidades y los centros de investigación inviertan en nuevos proyectos científicos que permitan ampliar el conocimiento sobre las amenazas geológicas y fortalecer las estrategias de prevención.

Asimismo, recomendó a las autoridades locales garantizar el cumplimiento de los criterios de diseño y construcción establecidos en el Reglamento para el Diseño Estructural de la República de Panamá, con el objetivo de reducir los posibles efectos de los movimientos sísmicos sobre las infraestructuras.

También hizo énfasis en la necesidad de impulsar capacitaciones sobre geología y amenazas geológicas, además de organizar simulacros para preparar a la población ante la eventual ocurrencia de terremotos y otros fenómenos naturales.