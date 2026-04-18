“Empanada Panamá”: El sabor de la resocialización que nace en el Cefere

El Centro Femenino de Rehabilitación (Cefere) ha sumado un nuevo logro a su programa de reinserción con el lanzamiento de la “Empanada Panamá”. Este producto es la más reciente creación del taller Amasando Esperanza, una iniciativa que busca transformar la vida de las privadas de libertad a través de la formación técnica y el emprendimiento gastronómico.

La receta es obra de Layne Vargas, una privada de libertad oriunda de la provincia de Colón. Según explicó la creadora, la preparación rescata los sabores de su infancia y rinde homenaje a la herencia culinaria de su abuela, Martiris Betegón. Más que un alimento, la “Empanada Panamá” es descrita como un símbolo de fe y de las segundas oportunidades que florecen dentro del sistema penitenciario.

Actualmente, el producto ya se distribuye con éxito en las instalaciones del propio centro y en el Café Presidente del Ministerio de Gobierno, donde ha generado críticas positivas por su alta calidad y sabor tradicional. Ante la buena acogida, las autoridades ya proyectan expandir la distribución hacia otros puntos de venta externos, lo que permitiría llevar el mensaje de resocialización a un público más amplio.

El taller “Amasando Esperanza” continúa consolidándose como una herramienta clave para la transformación personal. De acuerdo con los responsables del proyecto, el objetivo principal es demostrar que, mediante el aprendizaje y el esfuerzo, es posible reconstruir sueños y prepararse para un futuro distinto fuera de los muros del centro, reafirmando que siempre es posible comenzar de nuevo.