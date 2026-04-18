Transportistas de Rana de Oro anuncian incremento del pasaje a 50 centavos a partir del lunes

Mario Rivera, presidente de la Junta Interna de Buses de Rana de Oro, anunció que los usuarios de esta ruta enfrentarán un aumento en la tarifa del pasaje, la cual se fijará en 50 centavos a partir del próximo lunes. Según el dirigente, la medida responde a la necesidad de garantizar la operatividad del servicio, argumentando que los ingresos actuales son insuficientes para sostener el sistema de transporte en la zona.

La decisión surge como una medida de presión ante la supuesta falta de respuestas por parte de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) respecto al pago de subsidios. Rivera explicó que el sector se encuentra en una situación financiera “lamentable”, asegurando que el incremento es la única vía para cubrir los costos operativos que permiten que los buses sigan circulando diariamente.

Finalmente, la dirigencia transportista apeló a la comprensión de la comunidad, enfatizando que sin este ajuste económico el servicio corre el riesgo de paralizarse por completo. “Sin ese aumento no podemos seguir funcionando”, sentenció Rivera.