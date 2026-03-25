$!El pasaje no subirá por el momento

El inminente aumento en los precios del combustible mantiene en alerta al sector transporte en Panamá, cuyos representantes aseguran que la operación se ha vuelto insostenible y exigen una pronta respuesta del gobierno nacional para evitar una eventual paralización del servicio.

El presidente de la Cámara Nacional de Transporte, Jorge Dimas Collado, informó que: “Hemos sostenido reunión con el director de la autoridad de tránsito el pasado sábado, en la cual nos pidió el tiempo de una semana para poder conversar con el Ejecutivo, con el fin de poder resolver ante el alza del tema del combustible”.

Asimismo, el dirigente manifestó: “notificamos que la operación es insostenible y que necesitamos que el gobierno se pronuncie para saber qué va a pasar, porque involuntariamente nosotros dejaremos de operar ya que no podemos cubrir el gasto del combustible”.

En tanto, el presidente de transporte Panamá La Chorrera, Eliécer Montenegro, enfatizó que, “consideramos se debe realizar un ajuste de 50 centavos dentro de la zona interprovincial considerando que la piratería cobra más caro y muchas veces carga hasta más población que nosotros y no están regulados”.