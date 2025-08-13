$!Diputados proponen un tope salarial para los magistrados

Los diputados de la bancada Vamos establecieron en la propuesta legislativa un tope de diez mil balboas y buscan prohibir sobresueldos, dietas, incentivos, pagos por asesorías ni cualquier otra forma de incremento que supere el límite

Un anteproyecto de ley “que establece disposiciones salariales a los magistrados de la República de Panamá y elimina otros privilegios” fue presentado por el diputado Neftalí Zamora ante el pleno de la Asamblea Nacional. “Eliminar las jubilaciones especiales es un legado que debemos dejar porque estamos en un momento de austeridad, un momento donde el ahorro, la eficiencia y los gastos innecesarios no deben ser parte del día a día”, dijo Zamora.

El documento busca establecer un monto salarial máximo de B/.10,000.00 para los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, los de tribunales superiores y especializados, los del Tribunal Electoral, así como cualquier otro que sea designado por ley. El salario mensual incluye los gastos de representación fijos y excluye los viáticos debidamente justificados. Si el documento se aprueba sin modificaciones, quedará prohibido otorgar a los magistrados sobresueldos, dietas, incentivos, pagos por asesorías ni cualquier otra forma de incremento que tenga por objeto o resultado superar el límite establecido por esta ley.

