$!Diputados proponen un tope salarial para los magistrados

El documento busca establecer un monto salarial máximo de B/.10,000.00 para los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, los de tribunales superiores y especializados, los del Tribunal Electoral, así como cualquier otro que sea designado por ley.El salario mensual incluye los gastos de representación fijos y excluye los viáticos debidamente justificados.Si el documento se aprueba sin modificaciones, quedará prohibido otorgar a los magistrados sobresueldos, dietas, incentivos, pagos por asesorías ni cualquier otra forma de incremento que tenga por objeto o resultado superar el límite establecido por esta ley.