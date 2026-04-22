Diputados de la bancada Vamos denuncian presión de la Contraloría

A.Rodríguez | El diputado Roberto Zúñiga, presidente de la bancada Vamos, denunció ayer una presunta presión por parte de la Contraloría General de la República, en medio de la discusión de un proyecto clave para el país, relacionado con el bioetanol.

Según Zuñiga, cerca de 40 funcionarios adscritos a su bancada habrían sufrido la retención de sus pagos, situación que calificó como una medida “completamente arbitraria”. El diputado señaló que “esta acción ocurre en la víspera de un debate que considero de gran relevancia nacional, lo que, a mi juicio, compromete el normal desarrollo del proceso legislativo”.

El parlamentario enfatizó que “este tipo de prácticas representa una intromisión en las funciones de la Asamblea Nacional y vulnera el principio de separación de poderes”.

Zúñiga también destacó que “de manera particular, las acciones afectan a nuestra bancada, ya que hemos estado al frente de procesos de fiscalización en distintos temas que impactan a la ciudadanía”.

Por otro lado, subrayó “hago un llamado a que se garantice la independencia de los órganos del Estado, especialmente en discusiones legislativas de alto interés, como la relacionada con el proyecto de bioetanol”.

Finalmente, miembros de la bancada también visitaron la Contraloría para solicitar información sobre el cambio de estatus laboral de funcionarios vinculados a sus despachos.