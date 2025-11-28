DIJ decomisa $400,000 en mercancía falsificada oculta entre sacos de afrecho de arroz

Un ingenioso intento por introducir mercancía de contrabando en el país fue frustrado por la Policía Nacional (PN), a través de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), en el distrito de La Chorrera. Las autoridades interceptaron y detuvieron dos camiones que, bajo una declaración de transporte rutinaria de alimento para animales, ocultaban un cargamento de artículos falsificados.

La operación se centró en los dos vehículos de carga que, según su documentación, se dirigían hacia la provincia de Chiriquí transportando sacos de afrecho de arroz. Sin embargo, ante las sospechas de los agentes de la DIJ se realizó una intervención inmediata en el sector de La Chorrera. “Se realizaron diligencias de allanamiento en ambos camiones, en conjunto con la Fiscalía de Crimen Organizado. Durante la inspección se ubicaron 127 bultos que contenían zapatillas y chancletas de marcas presuntamente falsificadas”, detalló la Policía.

Agregaron que los bultos, cuidadosamente ocultos tanto dentro como debajo de los sacos de alimento, contenían una gran cantidad de zapatillas y chancletas que, presuntamente, imitaban marcas reconocidas. Este método de ocultamiento subraya el esfuerzo de los traficantes por evadir los controles de verificación en las carreteras y puertos.

Según las estimaciones preliminares de las autoridades, la mercancía incautada, compuesta por los 127 bultos de calzado, alcanzaría un valor aproximado de 400 mil dólares en el mercado.

La Policía Nacional ha puesto los indicios, incluyendo la mercancía falsificada y los vehículos, a órdenes de las autoridades judiciales competentes para iniciar el debido proceso de investigación.