$!Días patrios en San Miguelito

Las autoridades del distrito de San Miguelito anunciaron los detalles de los operativos y la logística de seguridad que se implementarán durante fiestas patrias.

La directora regional del Ministerio de Salud (MINSA), Yaviletsy Centella Polanco, informó que la región de salud se mantendrá en “alerta verde” ante cualquier eventualidad que pudiera registrarse durante los desfiles. Detalló que más de 100 trabajadores de salud estarán desplegados en distintos puntos del distrito, incluyendo personal de control de vectores, protección de alimentos, médicos y enfermeras, quienes brindarán atención oportuna y de calidad durante las celebraciones.

El subcomisionado Walther Stanziola, de la Policía Nacional del distrito, señaló que más de mil unidades policiales trabajarán durante la celebración. De estas, 275 unidades estarán distribuidas específicamente en los puntos donde se realizarán los desfiles, y se ejecutarán más de 25 rondas y puntos de observación en las áreas de concentración.

Por su parte, la directora regional del Ministerio de Educación (Meduca), Aymeth Espinosa, indicó que se tiene previsto que alrededor de 45 delegaciones de colegios oficiales y particulares, junto a dos bandas independientes, participen en los desfiles del 3 y 4 de noviembre.