Dengue en Panamá: 14 defunciones y 9,434 casos en lo que va del año

En el país se registran un total de 9,434 casos acumulados de dengue y 14 defunciones a nivel nacional, hasta la semana epidemiológica N.° 31 (del 27 de julio al 2 de agosto de 2025). Del total de casos, 8,363 son sin signos de alarma, mientras que 1,005 presentan signos de alarma y 66 son casos de dengue grave.

El informe del Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud (Minsa) detalla que la Región Metropolitana encabeza la lista con 2,643 casos, seguida por la Región de San Miguelito con 1,832, Panamá Oeste con 1,095, Panamá Norte con 927, Chiriquí con 607, Bocas del Toro con 517, Los Santos con 368, Veraguas con 350, Darién con 281, Colón con 266, Panamá Este con 191, Herrera con 150, Coclé con 142, la Comarca Ngäbe-Buglé con 56 y Kuna Yala con 9 casos.

En lo que va del 2025, se han notificado 14 defunciones, registradas en las regiones de Chiriquí (4), Bocas del Toro (3), Darién (2), Metropolitana (2), y Panamá Este, Coclé y San Miguelito con una defunción cada una.

Hasta la fecha, 899 pacientes han requerido tratamiento intrahospitalario.