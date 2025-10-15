CSS: Dino Mon cumple un año en la dirección

Tras cumplir un año como director de la Caja de Seguro Social, Dino Mon Vásquez, presentará este 15 de octubre, en el auditorio de la Ciudad de la Salud, un informe sobre los avances alcanzados durante el primer año de gestión, así como los retos y metas que marcarán el futuro de la institución, informaron desde la institución.

Detallaron que durante este periodo, la CSS ha fortalecido su gestión mediante el trabajo en equipo, la transparencia y el compromiso institucional, enfocados en mejorar los servicios que recibe la población asegurada en todo el país.

El director Mon Vásquez destacará los avances en la calidad de atención, la compra y distribución oportuna de medicamentos e insumos, y las acciones para reducir la mora quirúrgica, una de las prioridades de su administración. Además, se expondrán los proyectos de infraestructura y modernización tecnológica que están transformando la capacidad operativa y de respuesta de la CSS.

“Cada logro de la CSS es el resultado del esfuerzo de miles de colaboradores que creen en su misión. Seguiremos con este esfuerzo y avanzando hacia una institución moderna, sostenible y más cercana a las personas, y ese camino solo es posible con el compromiso y la pasión de nuestro equipo”, expresó el director general, Dino Mon Vásquez.

El encuentro será también un reconocimiento al personal médico, técnico y administrativo que hace posible el funcionamiento de la entidad día a día. Asimismo, se presentarán las iniciativas estratégicas que formarán parte de la hoja de ruta 2026, centradas en una gestión eficiente, humana y sostenible, en beneficio de todos los asegurados.