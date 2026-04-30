$!Crece la frustración ante los casos de impunidad en el país

Los hechos de impunidad continúan frustrando a la ciudadanía en Panamá, la cual expresa sentirse defraudada por un sistema de justicia que no logra retener a quienes cometen delitos. Un caso reciente se conoció ayer, en el que la propietaria de una joyería denunció irregularidades luego de que una jueza de garantías otorgara casa por cárcel a un sujeto que participó en el robo de su local.

Al respecto la exprocuradora de la Nación, Ana Matilde Gómez, explicó que “las evidencias deben cumplir con requisitos específicos y presentarse en los momentos procesales adecuados. Si una persona lleva un video, pero no puede demostrar cómo lo obtuvo, o si no se respeta la cadena de custodia, esa evidencia puede perder validez y terminar favoreciendo al acusado”. Enfatizó que “este es un aspecto clave que deben comprender quienes interponen denuncias, hay que estudiar a fondo todos los casos”.

Por su parte, el abogado y especialista en derechos humanos Roberto Troncoso indicó que existe una constante interrogante entre víctimas y familiares, preguntándose ¿Dónde quedan mis derechos humanos?”. En ese sentido, según Troncoso, la ciudadanía no puede tomar la justicia por mano propia, ya que sus derechos deben canalizarse dentro del marco legal y judicial.

Sobre el sistema de justicia panameño

El director de la Policía Nacional, Jaime Fernández, sobre el sistema de justicia en Panamá, indicó que: “Hay muchos interlocutores que deben trabajar en la toma decisiones, nosotros como Policía Nacional ejecutamos lo que nos corresponde y siendo efectivos con esta dinámica del apoyo de todas las unidades”.

Fernández acotó: “nosotros somos efectivos en nuestro trabajo en dar con todas las capturas, pero sí es importante que en lo que sigue tomen en cuenta el tipo de delitos y sobre todo la cantidad de veces que han actuado estas personas de la misma manera”.