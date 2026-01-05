Clínica de fauna silvestre brinda a atención a loros, muletos y pumas

La Clínica Veterinaria de Fauna Silvestre, brindó atención médica especializada a varios ejemplares silvestres durante las últimas horas, entre ellos: loros, pumas, muletos, informó el Ministerio de Ambiente (MiAMBIENTE).

Entre los casos atendidos se encuentra el rescate de una cría de puma (Puma concolor), reportada inicialmente como el presunto hallazgo de una cría de ocelote en el sector de Higueronal, distrito de Chepo. Al llegar al sitio, el médico veterinario del equipo confirmó que se trataba de un puma juvenil, el cual fue trasladado de inmediato a la Clínica para su evaluación clínica.

“El ejemplar se encuentra estable y actualmente inicia el proceso de transición alimentaria y su protocolo de rehabilitación”, informaron.

De igual forma, se atendió un loro, el primer animal ingresado a la clínica en lo que va del año, que resultó gravemente herido tras ser impactado por una pelota de golf. El ave presentó pérdida considerable de sangre y lesiones que requirieron atención inmediata.

Actualmente se encuentra en periodo de convalecencia, con evolución clínica favorable, alimentándose por sí solo y bajo observación constante, aunque su pronóstico aún es reservado.

A su vez, el equipo veterinario atiende a cinco neonatos de muleto, recién nacidos, los cuales requieren cuidados intensivos y alimentación asistida debido a su corta edad. Al tratarse de ejemplares altamente sensibles y dependientes, su evolución será monitoreada de manera continua por el personal especializado.

El ministerio recuerda que la tenencia de animales silvestres es ilegal y es un grave riesgo tanto para las personas como para la fauna, además de afectar los esfuerzos de conservación.

MiAMBIENTE hace un llamado a la ciudadanía a reportar de manera oportuna cualquier hallazgo, caso de tráfico, tenencia ilegal, rescate o afectación a la fauna silvestre por medio de la línea gratuita 311, el web chat en www.miambiente.gob.pa o mediante las redes sociales @miambientepma.



La denuncia responsable es clave para proteger nuestra biodiversidad, ecosistemas y salvar vidas silvestres.