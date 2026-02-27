Caravanas de graduandos deben tener los permisos

Al menos 31 colegios de estudiantes graduandos se registraron para realizar caravana como cierre de su último año de secundaria.

El director nacional de Administración de Tránsito y Seguridad Vial de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), Carlos Ayuso, explicó que “los colegios deben presentar una solicitud formal por escrito, ya sea a través de la asociación de padres de familia o de la dirección del centro educativo, en dicha nota se especifican la fecha y los horarios con la debida anticipación”.

En cuanto a las restricciones, Ayuso precisó que “las caravanas deben desarrollarse en áreas cercanas a los colegios y tienen una duración aproximada de una hora; el 90 % inicia a las 6:00 a.m. y culmina a las 7:00 a.m. Asimismo, subrayó que cada permiso está condicionado a la presencia de unidades motorizadas de la ATTT para escoltar el recorrido; en consecuencia, si el plantel no cuenta con la autorización y el acompañamiento oficial, no se le otorgará el visto bueno para realizar la actividad. Y manifestó que, hasta el momento, no se han reportado quejas de conductores por afectaciones en el tránsito.

La viceministra de Educación, Agnes de Cotes, detalló que “estas iniciativas dependen de la logística de cada plantel y aclaró que para su realización es indispensable contar con el permiso del director regional y de las autoridades correspondientes”.

Finalmente, Javier Lombardo, miembro de la Asociación de Colegios Particulares, señaló que “estas caravanas se coordinan previamente con las autoridades de los colegios y los padres de familia, tomando en cuenta que la mayoría de los estudiantes son menores de edad y enfatizó que en los planteles implementan entradas escalonadas por grado para facilitar la movilidad interna y evitar afectar a estudiantes de otros niveles.