Bomberos de Panamá han atendido más de 26 mil emergencias en lo que va del año

El Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá (BCBRP) ha atendido un total de 26,771 emergencias entre el 1 de enero y el 28 de septiembre de este año, informó la institución durante una rueda de prensa realizada en su sede central.

El director general del BCBRP, coronel Víctor Raúl Álvarez, detalló que, del total de atenciones, 9,088 correspondieron a control de abejas, convirtiéndose en el principal tipo de emergencia atendida durante este periodo.

A estas cifras le siguen 3,157 incendios de masa vegetal, 2,239 accidentes vehiculares, 1,251 incendios de basura, 1,249 árboles caídos, 1,053 desperfectos eléctricos, 791 escapes de gas, 490 incendios estructurales y 375 incendios de vehículos.

Durante la conferencia de prensa, Álvarez también aclaró aspectos relacionados con el cobro de $50 por los trámites vinculados a las pruebas de hermeticidad en edificios bajo el régimen de propiedad horizontal (PH).El director explicó que este monto es pagado al Tesoro Nacional y que posteriormente el usuario debe presentar el comprobante de pago ante el Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá.

Por su parte, el coronel Cirilo Castillo aclaró que “la institución no realiza directamente las pruebas de hermeticidad en las instalaciones de gas, sino que verificamos que los trabajos hayan sido ejecutados por un profesional idóneo y que cumplan con los requisitos establecidos”.

Castillo señaló que la responsabilidad de realizar este tipo de trabajos corresponde a personal debidamente autorizado, por lo que los bomberos no intervienen directamente en el proceso de gasificación.

“No tenemos participación en la gasificación, esto lo hace un profesional idóneo”, precisó el coronel.