Avanza reconstrucción de puente peatonal en Las Mañanitas

Tras más de seis años de espera, se trabaja en la reconstrucción de un puente peatonal en el sector de Génesis, en el corregimiento de Las Mañanitas, informaron las autoridades municipales.

La estructura deteriorada, inicialmente levantada por la propia comunidad, quienes nuevamente se han sumado a la obra, se adelanta con el apoyo de la Junta Comunal de Las Mañanitas y recursos de la Dirección de Obras Comunitarias de la Alcaldía de Panamá.

La obra contempla el refuerzo de la estructura, la colocación de láminas de acero y vaciado de concreto, además de la adición de un paso peatonal con sus barandales, para que brinde doble funcionalidad y mayor seguridad, informó el Municipio capital.

También incluye la construcción de una acera de acceso hasta el puente, que beneficiará a más de dos mil personas.