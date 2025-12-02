Aplazan licitación en San Miguelito, lleno de basura

El municipio de San Miguelito amaneció ayer con cúmulos de basura en varias comunidades, en medio de señalamientos de presuntos malos manejos operativos por parte de la empresa Revisalud, cuyo contrato vence el próximo 18 de enero.

Mientras esto ocurre, el representante de Rufina Alfaro, Iván Cheribín, informó que la licitación por mejor valor para concesionar el servicio de gestión integral de residuos sólidos, un contrato valorado en B/. 315.2 millones por 20 años, recibió una extensión para “evitar que se declarara desierto, luego de que varias empresas presentaran reclamos, práctica frecuente en licitaciones de alto monto y que tiende a generar demoras”.

También señaló que, ante la inminente salida de Revisalud, que el Concejo Municipal autorizó a la alcaldesa Irma Hernández a celebrar una contratación temporal de seis meses como plan de contingencia. Tres empresas fueron preseleccionadas y el contrato deberá ser evaluado y aprobado por el Concejo. A la vez, la Alcaldía mantiene un operativo especial de recolección para diciembre, debido al incremento estacional de desechos. En Rufina Alfaro, la organización comunitaria ha evitado acumulaciones severas. “Lo que todos queremos es que ninguna comunidad termine convertida en otro Patacón”, recalcó el representante.