Anuncian horario especial para noviembre y diciembre en el distrito capital

La Alcaldía de Panamá anunció los horarios especiales de funcionamiento para los centros de expendio de bebidas alcohólicas y actividades temporales que generen ruido con equipos de sonido, durante las festividades patrias y de fin de año.

Los establecimientos con permiso nocturno vigente expedido por la Alcaldía de Panamá podrán operar hasta las 6:00 a.m., del día siguiente en las fechas: 3, 4 y 5 de noviembre; 9, 27 y 28 de noviembre; 7 de diciembre; así como el 24 y 31 de diciembre de 2025.

El mismo horario aplicará para eventos con permisos especiales de carácter comercial, recreativo o social que incluyan el uso de equipos de sonido o audio. Sin embargo, se exceptuará de aquel horario a aquellos establecimientos que cumplan con los artículos 2 y 3 del Decreto Alcaldicio 12 de 23 de diciembre de 2024.

La Policía Municipal, junto con inspectores municipales y jueces comunitarios, será la encargada de velar por el cumplimiento de las disposiciones del decreto, contando con el apoyo de la Fuerza Pública cuando sea necesario.

El decreto alcaldicio 12 del13 de octubre de 2025, firmado por el alcalde Mayer Mizrachi, tiene como objetivo ordenar y regular las actividades comerciales, recreativas y sociales propias de esta temporada, garantizando la sana convivencia y el cumplimiento de las normas vigentes dentro del distrito capital.Este Decreto comenzó a regir desde su promulgación.