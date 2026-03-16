$!Ampliación de Vía España avanza sin diálogo, dueños de locales

Los comerciantes ubicados en el área donde se proyecta la ampliación de la Vía España no dejan de expresar su preocupación ante un posible desalojo, ya que aseguran no haber tenido comunicación clara con las autoridades responsables del proyecto hasta la fecha.

El representante del corregimiento de Parque Lefevre, Rodolfo “Rody” Rodríguez, señaló que “existe inquietud entre los dueños de locales comerciales, quienes aún no han podido dialogar formalmente con la autoridad municipal ni con la empresa contratista para discutir su situación”.

El representante Rodríguez agregó que los comerciantes no se oponen al desarrollo del proyecto de ampliación de la vía. No obstante, explicó que “estos solicitan ser escuchados y tener claridad sobre las medidas que se tomarán, incluyendo posibles alternativas de reubicación”.

Por su parte, Julio De Gracia, de la Dirección de Protección de los Derechos Humanos (DPRODH) de la Defensoría del Pueblo, informó que “la institución sostuvo una reunión con algunos propietarios para atender sus inquietudes”.

Asimismo detalló que: “Han solicitado que, por conducto de la entidad, se hagan algunas comunicaciones en aras de tender puentes para que ellos puedan escuchar y se les pueda explicar el alcance de la obra que se realizará en esta área”.