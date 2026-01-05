Maduro llega al tribunal de Nueva York para comparecer por primera vez tras su captura

El derrocado presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, llegó este lunes a un tribunal de Nueva York para su primera comparecencia ante un juez tras su captura en Caracas en una poderosa operación militar de Estados Unidos, que afirma estar "a cargo" del país.

Maduro, de 63 años, es acusado de traficar cocaína a Estados Unidos al igual que su esposa, Cilia Flores, de 69. Ambos fueron sacados por la fuerza de Caracas el sábado durante intensos ataques estadounidenses que incluyeron comandos en tierra, bombardeos de aviones de combate y una imponente fuerza naval.

Este lunes por la mañana, Maduro fue trasladado junto a su esposa bajo fuerte custodia armada en helicóptero y vehículo blindado desde la cárcel hasta un tribunal en Nueva York, según imágenes retransmitidas por la televisión estadounidense.

Será presentado ante un juez al mediodía hora local (17H00 GMT). En la nueva acta de inculpación en su contra se encuentran también su hijo Nicolás Maduro Guerra, "Nicolasito", el ministro venezolano del Interior, Diosdado Cabello, y un capo narco prófugo.

La audiencia judicial coincide este lunes con la instalación en Caracas del nuevo Parlamento, que manifestó su apoyo a Maduro, y con una reunión en Nueva York del Consejo de Seguridad de la ONU sobre Venezuela.

"¡Vamos Nico!", gritaron los diputados de la mayoría chavista al ingresar al Parlamento, al tiempo que aplaudieron al hijo de Maduro, también legislador.

"Ellos volverán. Nuestros ojos lo verán. Seremos testigos de ese momento histórico. No tengan dudas que eso va a pasar en el nombre de Dios todopoderoso", dijo el diputado Maduro Guerra, que brindó su "apoyo incondicional" a la presidente interina Delcy Rodríguez.

- "Independencia política" -

Durante la reunión del Consejo de Seguridad de la ONU en Nueva York, el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, llamó este lunes a "respetar los principios de soberanía, independencia política e integridad territorial de los Estados", en un discurso leído en su nombre por la subsecretaria general Rosemary DiCarlo.

El presidente Donald Trump insistió el domingo en que Estados Unidos está "a cargo" de Venezuela y que discute los pasos a seguir con las nuevas autoridades venezolanas encabezadas por Delcy Rodríguez.

La nueva líder, exvicepresidenta de Maduro, dijo que estaba lista para cooperar con la administración de Donald Trump y abogó por una relación equilibrada y respetuosa con Estados Unidos.

"Extendemos la invitación al gobierno de los Estados Unidos a trabajar conjuntamente en una agenda de cooperación, orientada al desarrollo compartido", dijo Rodríguez tras encabezar el primer consejo de ministros desde el derrocamiento de Maduro.

La fuerza armada reconoció a Rodríguez como presidenta interina.

La administración Trump dice que está dispuesta a trabajar con el resto del gobierno de Maduro siempre que se cumplan los objetivos de Washington, en particular abrir el acceso a la inversión estadounidense en las enormes reservas de petróleo de Venezuela, las más grandes del mundo.

"No me pregunten quién está al mando porque les daré una respuesta muy controvertida", expresó Trump a los periodistas en el Air Force One cuando le consultaron si había conversado con Rodríguez.

Al pedirle que aclarara que quería decir, Trump respondió: "Significa que nosotros estamos a cargo".

- Decenas de muertos -

No se ha informado oficialmente cuántas personas murieron durante los ataques estadounidenses.

Una organización que agrupa médicos en Venezuela reportó a la AFP unos 70 muertos y 90 heridos, mientras una fuente militar sostuvo que el número de muertos era de al menos 15.

La Habana refirió que 32 cubanos del equipo de seguridad de Maduro murieron combatiendo en los ataques en Caracas. Trump había declarado que "muchos cubanos" cayeron en el operativo.

El opositor venezolano Edmundo González Urrutia declaró el domingo desde su exilio en España que la captura de Maduro "es un paso importante" hacia la normalización de Venezuela, "pero no suficiente".

El opositor pidió que se respeten los resultados de las elecciones de 2024, que afirma haber ganado, y que se libere a todos los presos políticos para garantizar una "transición democrática".

La Unión Europea afirmó este lunes que la transición en Venezuela "debe incluir" a la principal líder opositora María Corina Machado, reciente ganadora del premio Nobel de la Paz, a quien Trump apartó del proceso de transición.

Trump no ha hablado hasta ahora de democracia en Venezuela y dijo que las elecciones tendrán que esperar.

"Vamos a gobernarlo, a arreglarlo, vamos a tener elecciones en el momento correcto, pero lo principal es que hay que arreglar un país fallido", aseguró.

Maduro, que se autodefine como socialista, dirigió Venezuela con mano de hierro durante más de una década a través de una serie de elecciones consideradas amañadas. Llegó al poder en 2013 tras la muerte de su carismático mentor, Hugo Chávez.

burs-sms/jm/ane/lbc/nn/mar