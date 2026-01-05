Israel bombardea el sur y el este de Líbano tras llamados a evacuar

El ejército israelí bombardeó el sur y el este de Líbano este lunes, informaron medios libaneses, después de advertir que atacaría lo que denominó como objetivos de Hamás y Hezbolá en cuatro localidades.

Era la primera advertencia de este tipo del ejército israelí este año. Pese al alto el fuego con el movimiento islamista Hezbolá, apoyado por Irán, Israel no ha dejado de bombardear el país vecino.

Un fotógrafo de la AFP en Kfar Hatta, uno de los pueblos atacados en el sur de Líbano, vio a decenas de familias huyendo de la localidad a raíz de las advertencias del ejército israelí. Varios drones sobrevolaban el municipio, que puso sus ambulancias y camiones de bomberos bajo aviso.

La agencia nacional de noticias libanesa, NNA, reportó bombardeos en cuatro localidades.

Según la agencia, un bombardeo en Al Manara, en el este del país, causó la "completa destrucción de una casa y graves daños en las viviendas de los alrededores, en autos y establecimientos comerciales".

Por su parte, el ejército israelí indicó en un comunicado que "empezó a bombardear objetivos terroristas de Hezbolá y Hamás en Líbano".

El portavoz del ejército israelí en lengua árabe, Avichay Adraee, precisó que los pueblos atacados fueron Kfar Hatta y Annan, en el sur, y Al Manara y Ain al Tineh en el este.

Según NNA, la vivienda atacada en Al Manara pertenecía a Sharhabil Sayed, un líder del movimiento islamista palestino Hamás en Líbano que fue abatido por Israel en 2024.

A pesar del alto al fuego firmado por Israel y Hezbolá hace más de un año, Israel sigue atacando Líbano con frecuencia, en general -asegura- contra instalaciones del grupo libanés, y algunas veces, contra objetivos de Hamás.

Presionado por Estados Unidos, el gobierno libanés se comprometió a desarmar a Hezbolá, un grupo que acabó muy debilitado tras más de un año de enfrentamientos con Israel, incluyendo dos meses de guerra abierta, que terminó con un acuerdo de alto al fuego en noviembre de 2024.

Al menos 350 personas han muerto por los ataques del ejército israelí en Líbano desde aquel acuerdo, según un balance de AFP basado en datos del Ministerio de Salud de Líbano.