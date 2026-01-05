Dinamarca advierte a EEUU que atacar a un aliado de la OTAN sería el fin de "todo", tras las amenazas sobre Groenlandia

La primera ministra danesa advirtió este lunes que, si Estados Unidos atacara a un aliado de la OTAN, sería el fin de "todo", después de que el presidente Donald Trump insistiera en su deseo de que Groenlandia forme parte de Estados Unidos.

La intervención militar estadounidense en Venezuela reavivó los temores respecto a Groenlandia, un territorio autónomo danés que dispone de una ubicación estratégica y unos importantes recursos minerales todavía sin explotar.

Desde el inicio de su segundo mandato hace un año, el mandatario republicano no ha escondido su interés en esta isla situada en una región que cada vez cobra más importancia geoestratégica.

Trump insistió el domingo en la anexión de Groenlandia, pese a los llamados de las autoridades de la isla y de Copenhague para que Washington respete su integridad territorial.

"Necesitamos a Groenlandia para garantizar la seguridad nacional y Dinamarca no está en capacidad de hacerlo", declaró Trump a los periodistas a bordo del Air Force One cuando le preguntaron sobre el tema.

"Nos preocuparemos de Groenlandia en unos dos meses (...) hablemos de Groenlandia en 20 días", agregó el presidente norteamericano.

La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, reaccionó de nuevo airadamente este lunes.

"Si Estados Unidos eligiera atacar militarmente a otro país de la OTAN, entonces todo se pararía. Incluida nuestra OTAN y la seguridad que se puso en marcha desde el final de la Segunda Guerra Mundial", declaró la mandataria en la cadena TV2, donde aseguró que está haciendo "todo lo posible" para que eso no ocurra.

La víspera, su homólogo groenlandés, Jens-Frederik Nielsen, exclamó: "¡Ya basta!".

"No más presión. No más insinuaciones. No más fantasías de anexión", señaló en Facebook.

Para la diputada Aaja Chemnitz, que representa a Groenlandia en el Parlamento danés, hay que "estar preparados para todos los escenarios".

- "Muy preocupante" -

El mes pasado, el presidente estadounidense se había quejado de que había barcos rusos y chinos "por todas partes" frente a las costas de la isla ártica, de 57.000 habitantes.

"Él difunde mentiras sobre la presencia de estos barcos. Es muy preocupante", subrayó Chmenitz.

El lunes, el ministerio de Relaciones Exteriores chino instó a Estados Unidos a "dejar de usar la llamada amenaza china como excusa para buscar beneficios personales".

El domingo por la noche, Frederiksen ya había alzado el tono ante las declaraciones de Trump, al pedir que Washington dejara de amenazar a su "aliado histórico" y a un territorio y un pueblo "que han dejado claramente saber que no están a la venta".

Varios dirigentes europeos apoyaron este lunes las declaraciones de Dinamarca y Groenlandia.

Una portavoz de la diplomacia europea, Anitta Hipper, señaló que la UE espera de sus aliados el respeto de la integridad territorial de los Estados miembros.

El sábado, en una publicación en X, Katie Miller, la esposa del director de gabinete adjunto de la Casa Blanca, Stephen Miller, reavivó los temores de anexión publicando un mapa de Groenlandia con los colores de la bandera estadounidense acompañado de la palabra "SOON" ("pronto").

Dinamarca es un aliado histórico y tradicional de Estados Unidos, al que le compra la mayor parte de su armamento.

El reino, que incluye las islas Feroe y Groenlandia, forma parte de la OTAN desde su creación.

"Tenemos la OTAN y pienso que hará lo que sea aquí [en Dinamarca]. ¡Eso espero!", comentó a la AFP una jubilada danesa, Marianne Larsen.

Las tensiones entre ambos países repuntaron ya a finales de diciembre, cuando Donald Trump anunció el nombramiento de un enviado especial para Groenlandia.

Groenlandia ha reiterado en múltiples ocasiones que no está en venta y que quiere decidir sobre su futuro.

En enero de 2025, el 85% de los groenlandeses se habían declarado opuestos a ser anexionados a Estados Unidos, según un sondeo publicado por la prensa local. Solo un 6% se dijo favorable a ello.

