Arrestan a sospechoso en caso de bombas cerca del Capitolio de EEUU en 2021, según medios

Un hombre fue detenido el jueves en el marco de la investigación sobre la colocación de bombas caseras frente a las sedes de los dos principales partidos de Estados Unidos en vísperas del asalto al Capitolio en enero de 2021, según reportes de medios estadounidenses.

Se trata de la primera detención anunciada en más de cuatro años en este caso, por el cual el FBI ofrece una recompensa de 500.000 dólares a cambio de cualquier información que permita identificar al sospechoso.

El sujeto fue arrestado el jueves por la mañana en Virginia (este), informaron los medios estadounidenses, citando fuentes cercanas a la investigación.

Consultados por la AFP, el FBI y el Departamento de Justicia no respondieron de inmediato.

La identidad y los motivos del autor de estos artefactos explosivos caseros, colocados cerca de las oficinas de los partidos demócrata y republicano, siguen siendo un misterio que ha alimentado numerosas teorías conspirativas sobre una posible manipulación del asalto al Capitolio al día siguiente, el 6 de enero de 2021.

Ese día, cientos de seguidores del presidente saliente Donald Trump, enfurecidos por sus acusaciones infundadas de fraude electoral, asaltaron el Capitolio para intentar impedir la certificación de la victoria del demócrata Joe Biden.

Las bombas colocadas fuera de las oficinas del Comité Nacional Demócrata (DNC) y del Comité Nacional Republicano (RNC) no explotaron y podrían haber tenido como único objetivo distraer a la policía del Capitolio justo antes del asalto, estimaron los analistas.