Rosmer Jurado toma posesión como nuevo presidente del Sindicato de Industriales

El Sindicato de Industriales de Panamá (SIP) realizó la toma de posesión de la nueva Junta Directiva para el período 2025-2026, que será dirigida por Rosmer Jurado.

La ceremonia contó con la participación de autoridades gubernamentales, representantes de gremios empresariales, cuerpo diplomático y líderes del sector productivo nacional.

Durante su discurso, Jurado delineó tres prioridades que guiarán su gestión, “desarrollo productivo, con enfoque en productividad y competitividad, mercado laboral y capital humano y fortalecimiento de la marca país y proyección internacional”.

Asimismo, el líder del gremio afirmó que “el país necesita reglas claras para promover empleo de calidad; la industria continuará invirtiendo en la formación técnica y profesional. No solo nos enfocaremos en la formación técnica; también es fundamental impulsar inversiones estratégicas en este campo, mediante un esfuerzo público–privado alineado con la demanda laboral de la industria”.